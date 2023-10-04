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Дилеры раскрыли цены на «Москвич 6»

Autonews: «Москвич 6» будет стоить 2-3 млн рублей

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Минимальная цена на новый лифтбэк «Москвич 6» может составить 2,4 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилеров Москвы и области.

В одном из автосалонов рассказали, что «Москвич 6» с механической трансмиссией будет стоить от 2,7 млн рублей, а с вариатором — 3,1 млн рублей. По словам менеджера другого дилерского центра, ожидается, что автомобиль будет стоить от 2,4-2,6 млн рублей.

Длина «Москвича 6» составляет 4770 мм при колесной базе 2770 мм, в моторную гамму входят агрегаты мощностью 136 л.с. и 174 л.с. Первый сочетается с вариатором, второй — с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией. Базовая комплектация включает светодиодную оптику, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, кожаную отделку салона, кондиционер, подогрев передних сидений, 10-дюймовый экран мультимедиа-системы с Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчики парковки.

Серийное производство лифтбэков на заводе в Москве стартовало 4 сентября, автомобили будут представлены в трех комплектациях, продажи планируется начать в конце октября 2023 года.

Ранее Сергей Собянин анонсировал выпуск двух новых кроссоверов «Москвич».

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