Продажи автомобилей Lada в сентябре увеличились в 1,8 раза

Дилеры «АвтоВАЗа» по итогам трех кварталов 2023 года продали 242 тыс. 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Всего за 9 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 тыс. 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем аналогичный показатель 2022 года. По итогам сентября 2023 года в России продано 36 тыс. 231 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada» — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

В сентябре 2022 года «АвтоВАЗ» реализовал 20 тыс. 641 автомобиль Lada. Таким образом, продажи компании за первый осенний месяц 2023 года увеличились в 1,8 раза.

Самой популярной моделью в сентябре 2023 года стала Lada Granta — продано 19 тыс. 913 автомобилей. На втором месте Lada Vesta — 7 тыс. 301 машина. Третье место занимает Lada Niva Travel, которую выбрали 4 тыс. 295 россиян.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» выведет на рынок Lada Vesta Sportline осенью 2023 года. Среди особенностей автомобиля — 17-дюймовые колесные диски с креплением пятью болтами, оригинальный внешний обвес с декоративными элементами красного цвета, а также два патрубка выхлопной системы.

Ранее сообщалось, что производство Lada Granta с новым двигателем начнется в октябре 2023 года.