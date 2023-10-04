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В Москве подорожает парковка и эвакуация автомобилей

Дептранс: в октябре и ноябре вырастут тарифы на эвакуацию и парковку машин в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в октябре и ноябре изменятся тарифы для водителей, нарушающих правила парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. Кроме того, изменятся и тарифы на платных стоянках.

«С 15 октября изменится стоимость эвакуации машин-нарушителей. Тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию. С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменятся тарифы на парковку. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90-100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц. Максимальный тариф на парковку составляет 450 рублей в час и повышаться не будет.

До этого стало известно, что Министерство транспорта РФ утвердило методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. В документе подчеркивается, что в расчетах начального размера платы рекомендуется учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте РФ, а также социологические данные о готовности граждан платить за пользование парковками. Повышать плату за парковку Минтранс рекомендует, если машиноместа заполняются на 85% и более.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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