Продажи новых машин в России за 9 месяцев выросли на 49%

Продажи новых автомобилей на российском рынке с января по сентябрь 2023 года увеличились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». Всего за 9 месяцев в России было продано почти 906 тыс. новых машин.

«В январе - сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 штук). Доля транспортных средств, изготовленных в России, составила 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране за 9 месяцев 2023 года было продано 718,9 тыс. новых легковых машин, что на 48% больше, чем за такой же период 2022 года. Кроме того, продажи легкого коммерческого транспорта за январь-сентябрь 2023 года выросли на 27%, до 70,7 тыс. единиц. Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года выросли в 2,1 раза и составили 12,2 тыс. единиц.

До этого стало известно, что в 2023 году на российском рынке подержанных автомобилей самыми популярными моделями в массовом сегменте стали машины Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. В России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Кроме того, на рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от одного до трех лет использования).

Ранее сообщалось, что 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль.