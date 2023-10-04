Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продажи новых машин в России за 9 месяцев выросли на 49%

«Минпромторг»: за 9 месяцев в России продали более 900 тысяч новых автомобилей

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Продажи новых автомобилей на российском рынке с января по сентябрь 2023 года увеличились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». Всего за 9 месяцев в России было продано почти 906 тыс. новых машин.

«В январе - сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 штук). Доля транспортных средств, изготовленных в России, составила 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране за 9 месяцев 2023 года было продано 718,9 тыс. новых легковых машин, что на 48% больше, чем за такой же период 2022 года. Кроме того, продажи легкого коммерческого транспорта за январь-сентябрь 2023 года выросли на 27%, до 70,7 тыс. единиц. Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года выросли в 2,1 раза и составили 12,2 тыс. единиц.

До этого стало известно, что в 2023 году на российском рынке подержанных автомобилей самыми популярными моделями в массовом сегменте стали машины Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. В России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Кроме того, на рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от одного до трех лет использования).

Ранее сообщалось, что 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий