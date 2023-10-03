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Ford представил новую версию пикапа F-150

Ford показал пикап F-150 Lightning с увеличенным запасом хода

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Ford

Ford представил новую версию электрического пикапа F-150 Lightning Flash с увеличенным запасом хода и новыми функциями, отвечающими запросам клиентов.

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Ford

Автомобиль получил улучшенную систему помощи водителю, удерживающую автомобиль в полосе и позволяющую водителю убрать руки с руля. Доработанная система позволяет автоматически перестраиваться из ряда в ряд после включения водителем указателя поворота: камеры и датчики оценят, когда место для маневра будет свободно.

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Ford

Благодаря увеличенной тяговой батарее запас хода пикапа достигает 320 миль (515 км). Медиасистема снабжена 15-дюймовым экраном вместо прежнего 12-дюймового.

Также пикап получил усовершенствованную систему отопления с тепловым насосом, позволяющую экономить энергию и быстрее прогревать салон. Стоимость пикапа Ford F-150 Lightning Flash 2024 модельного года в США — $70 тыс. (₽6,9 млн).

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