В Москве на светофоре расстреляли Мерседес, разбили стекло топором и похитили 20 млн рублей

В Москве неизвестные выстрелили в 48-летнего мужчину, находившегося в Mercedes-Benz, и забрали у него сумку с 20 млн рублей. Об этом сообщает ren.tv.

Инцидент произошел на улице Донецкой. По предварительной информации, четверо злоумышленников разбили стекла в автомобиле Mercedes-Benz и брызнули на водителя из перцового баллончика. После этого выстрелили 7 раз в человека, вытащили из машины сумку с 20 млн рублей и уехали на Infiniti.

Очевидцы инцидента вызвали скорую. Мужчина, находившийся в Mercedes-Benz, госпитализирован. О его состоянии ничего не известно.

До этого в Москве полицейские задержали 52-летнего подозреваемого в краже зеркал с девяти автомобилей. Ущерб превысил 1 млн рублей. Вырученными за зеркала деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

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