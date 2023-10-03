«Рынок живет, люкс продается»: автодилеры рассказали о продажах люксовых авто в России

В 2023 году в России были куплены 43 автомобиля Lamborghini, 30 машин Bentley Bentayga, 32 Rolls-Royce Cullinan и девять Ferrari Roma. Об этом Daily Storm рассказали в «Автодоме».

По его данным, стоимость люксовых машин после начала спецоперации выросла примерно в два раза, объем продаж — снизился в три раза.

«Рынок живет, люкс продается. Клиентов-политиков в 2023 году не было. Доля покупателей среди звезд шоу-бизнеса в общем объеме продаж за прошлые годы составляет примерно 10%», — казал управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин

Автомобили и запчасти к ним поставляются в Россию по параллельному импорту, при этом такие машины уже считаются транспортным средством с пробегом.

«Поскольку она уже была на кого-то зарегистрирована и человек, который ее купит, будет не первый собственник, то это считается как авто с пробегом», — пояснила представительница автодилера.

Лидером по числу продаж моделью бренда Lamborghini стала URUS, средняя стоимость которой составляет 52-56 млн рублей. По мнению автодилеров, к концу года в стране будут проданы порядка 50 автомобилей Lamborghini. Самой востребованной машиной у бренда Bentley стала Bentayga стоимостью в 50 млн рублей. Средняя стоимость машины Rolls-Royce Cullinan составляла 70-80 млн рублей, Ferrari Roma — 30 млн рублей.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что за первую половину 2023 года в России было куплено 1089 люксовых автомобилей с пробегом, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что подержанные авто подорожали за прошедший год.