Автомобили УАЗ получат новую коробку передач

Дочерняя компания ПАО «Соллерс» — ООО «Соллерс Производство Трансмиссий» получит льготный заем в размере 564 млн рублей на локализацию производства механической коробки передач на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Общий объем производства по проекту составит 7 тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год. Новые коробки передач получат автомобили и пикапы Sollers, машины бренда УАЗ. Также в планах компании – установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма будет направлена на закупку оборудования для производства шестиступенчатых механических коробок передач. Серийное производство трансмиссий начнется во II квартале 2024 года.

До этого стало известно, что УАЗ разрабатывает обновленный внедорожник «Патриот». Эту информацию подтвердил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» (владеет УАЗом) Адиль Ширинов. О том, что УАЗ выпустит обновленный «Патриот», стало известно в конце августа 2023 года. Последний рестайлинг внедорожника «Патриот» Ульяновский автозавод представил в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Vesta с двухцветной окраской кузова.