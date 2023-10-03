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Chery начнет продавать автомобили трех своих брендов в Европе

Chery выведет на европейский рынок Omoda, Jaecoo и Exlantix

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OMODA

Китайский автопроизводитель Chery планирует начать продажи в Западной Европе кроссоверов трех своих марок — Omoda, Jaecoo и Exlantix. Об этом сообщает Reuters.

Автопроизводитель готовится вывести свои бренды Omoda и Jaecoo на все основные европейские рынки, в том числе Германию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию. К концу 2025 года Chery запустит продажи трех моделей кроссоверов для каждого из этих брендов, включая автомобили с ДВС, гибридные и полностью электрические, сообщил агентству управляющий директор Chery Europe Йохен Туетинг.

Также он рассказал, что в начале 2025 года на европейском рынке должны появиться электромобили принадлежащего Chery бренда Exlantix. В том же году в Европе появится кроссовер Omoda 5, который в Испании будет продаваться с бензиновым двигателем, а в Германии — в бензиновом и электрическом варианте.

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