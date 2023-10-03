Водитель остановил автобус, чтобы помолиться

В Сургуте пассажиры автобуса 40 минут ждали пока водитель совершит молитву. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сургут».

«Вчера ехала на автобусе номер 18 и на остановке Голд Фиш водитель вышел из-за руля и стал молиться. Ждали 39 минут. Помолился и поехали», — рассказала одна из пассажирок.

Предупредил ли водитель пассажиров о том, что собирается помолиться и задержать движение автобусов на 40 минут, не сообщается. Комментариев от компании-перевозчика также пока не последовало.

До этого в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса сняли на видео водителя, который остановился на улице для того, чтобы совершить намаз. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что религиозным водителям устанавливают графики с перерывами, когда те могут помолиться. Там подчеркнули, что религиозные процедуры можно проводить только в период межрейсовых стоянок.

Ранее сообщалось, что два мигранта подрались в переполненной маршрутке в Туле.