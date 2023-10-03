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Жители России рассказали, на каком транспорте предпочитают передвигаться по городу

Россияне стали реже ездить на такси и чаще на автобусах

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Depositphotos

Жители России в III квартале 2023 года предпочитали передвигаться на автобусах и личном автотранспорте, реже — на такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Русский стандарт».

«Автобус — самый популярный вид транспорта. Интерес к таким поездкам городскими, междугородними и пригородными маршрутами на волне развития внутреннего туризма не снижается. В III квартале доля платежей за проезд автобусами от общего числа операций по картам относительно II квартала составила 44%», — отметили в «Русском стандарте».

Услугами такси россияне стали пользоваться реже. Так, доля поездок на такси в июле–сентябре составила 17%, тогда как в апреле–июне — 19%. При этом средняя сумма за поездку в такси увеличилась до 462 руб. с 402 руб. в II квартале.

До этого глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что в России в 2024 году средняя стоимость поездки на такси увеличится на 7–10%. Эксперт отметила, что существует несколько причин для роста тарифов такси в 2024 году. Это повышение цен на автомобили и их техобслуживание, увеличение стоимости бензина и затрат на страхование. Кроме того, на стоимость повлияла нехватка водителей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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