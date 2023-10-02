Chevrolet приостановил поставки спорткаров Corvette из-за дефицита деталей

Американская компания Chevrolet приостановила отгрузку готовых автомобилей дилерам из-за нехватки деталей. Кроме того, фирма временно не принимает заказы и не выпускает новые такие машины. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что сейчас на площадке завода в городе Боулинг-Грин в США скопились сотни некомплектных Chevrolet Corvette. В основном у таких машин отсутствует аэродинамический обвес, который изготавливается из углепластика.

Один клиент сообщил об инновационном решении, использованном Chevrolet для решения проблемы нехватки запчастей. В компании решили выпустить партию автомобилей без определенных компонентов из углеродного волокна, предоставив покупателю скидку. Это позволило автопроизводителю ускорить отгрузку машин некоторым клиентам и разгрузить склады.

О том, когда завод Chevrolet в США справится с нехваткой запчастей для Chevrolet Corvette, не сообщается.

Ранее сообщалось, что компания Geely начала сбор заказов на новый Coolray по цене от 2,6 млн рублей.