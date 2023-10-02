Подержанные автомобили в России подорожали почти на 40%

Средняя стоимость подержанного автомобиля на российском рынке в III квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито авто».

Отмечается, что среди бюджетных автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей лидером является Lada Priora, которая стоит в среднем 430 тыс. рублей. Второе место занимает Lada Granta (300 тыс. рублей). На третьей строчке находится Lada 2114 Samara (540 тыс.).

В бюджете от 1,5 млн до 3 млн рублей лидером стала Toyota Camry со средней ценой 2,2 млн рублей. Далее следуют Kia Sportage (2,1 млн) и Hyundai Creta (1,85 млн).

Рейтинг подержанных авто дороже 3 млн рублей возглавила Toyota Camry стоимостью 3,5 млн рублей. Также в этот рейтинг вошли Toyota Land Cruiser (5,5 млн рублей) и BMW X5 (6,8 млн).

До этого вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что к концу года в России средний рост цен на автомобили составит 30%. В свою очередь, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил, что в августе, после введения утильсбора, новые автомобили подорожали примерно на 120 тыс. – 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» хочет производить новую модель в Санкт-Петербурге.