Водителей предупредили о рисках несвоевременной замены летней резины на зимнюю

Опасности, связанные с несвоевременной заменой летней резины на зимнюю, были перечислены техническим директором автомобильного маркетплейса FRESH Максимом Рязановым в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист отметил, что использование летней резины в неподходящее время является опасным для жизни и здоровья. Летние шины не обеспечивают безопасность и устойчивость автомобиля на дороге.

«Свойства летней резины начинают ухудшаться уже при плюсовых, но пониженных температурах. Например, она становится менее эластичной и более жесткой, что приводит к плохому сцеплению с дорожным покрытием и потере управляемости автомобилем», — пояснил Рязанов.

Оптимальное время для замены шин на сезонный комплект — период, когда среднесуточная температура днем не опускается ниже 7 градусов тепла.

Максим Рязанов, автоэксперт, отметил, что гораздо безопаснее ездить на шипованной резине при положительной температуре, чем на летней резине на гололедице. Он также указал на то, что первые ночные заморозки ожидаются в столице уже в конце сентября.

«Наиболее распространенным негативным последствием использования летней резины зимой является занос автомобиля. Иронично, но обычно машина начинает скользить не на обочину, а на встречную полосу. Это приводит к серьезным проблемам, так как тормоза не справляются и остановка становится невозможной», — подытожил специалист.

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