Продажи автомобилей Haima в России начнутся в октябре

Старт продаж автомобилей китайского бренда Haima в России запланирован на 20 октября. Кроссовер 8S и минивэн 7X прошли сертификацию и получили Одобрения типа транспортного средства, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора марки «МВЛ Авто».

В первый год присутствия на рынке Haima планирует довести количество дилерских центров в России до 40, а к третьему году — до 100 автосалонов.

Длина кроссовера Haima 8S составляет 4565 мм при колесной базе 2700 мм, модель крупнее, чем Chery Tiggo 7 Pro Max или Geely Atlas Pro. Модель получила турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 195 л.с. (293 Нм) в связке с 6-диапазонным «автоматом», привод только передний. В базовой комплектации автомобиль будет стоить от 3,2 млн рублей.

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Семиместный минивэн 7X оснащен такой же силовой установкой, длина модели равна 4815 мм при колесной базе 2860 мм. Объем багажного отделения варьируется от 1085 до 1825 литров. Цены на минивэн стартуют от 3,6 млн рублей.

Марка Haima была официально представлена в России с 2011 по 2016 год с кроссовером 7 и седаном M3.

Ранее в России начались продажи конкурента Chery Tiggo 7 Pro.