Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки начала продаж Lada X-Cross 5

Продажи кроссовера Lada X-Cross 5 частным лицам планируется начать в конце 2023-го или в начале 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«На первую партию уже очень много заказов. Я предполагаю, что она разойдется между корпоративными клиентами. Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам: они начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о сроках начала продаж Lada X-Cross 5.

Соколов не назвал цену новой модели, однако отметил, что она будет рыночной. С момента начала выпуска этой модели произошло повышение утилизационного сбора, изменился курс валют и возросли логистические издержки, перечислил он.

Презентация кроссовера Lada X-Cross 5, представляющего собой китайский FAW Bestune T77, состоялась в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил об изменении цен на автомобили с начала 2024 года.