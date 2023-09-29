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В России начались продажи конкурента Chery Tiggo 7 Pro

Кроссоверы Jaecoo J7 начали продавать в России по цене от 3,3 млн рублей

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Jaecoo

Компания Jaecoo вышла на российский рынок со своей первой моделью — кроссовером J7. Новинка появилась у российских дилеров по цене от 3,3 млн до 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации, сообщила пресс-служба китайской марки.

Jaecoo J7 схож по конструкции с Chery Tiggo 7 Pro, но отличается оригинальным дизайном. Длина новинки составляет 4500 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

В базовую комплектацию Jaecoo J7 входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый цветной экран приборной панели, 13-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, круиз-контроль, вентиляция сиденья водителя, обогрев всех сидений, шесть динамиков, двухзонный климат-контроль и прочие опции.

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Jaecoo

Другая модель Jaecoo, кроссовер J8, поступит в продажу в России в ноябре 2023 года.

Ранее «АвтоВАЗ» предупредил об изменении цен с нового года.

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