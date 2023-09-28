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На российский рынок выйдет седан Livan S6 Pro

Продажи Livan S6 Pro стартуют в России в октябре

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Livan

Китайский автомобильный бренд Livan в октябре выведет на российский рынок седан Livan S6 Pro. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на гендиректора Livan в России Се Цзяо.

Глава представительства марки сообщил изданию, что автомобиль в течение полугода прошел серию испытаний на российских дорогах, и в настоящее время тесты продолжаются. Запуск новой модели на нашем рынке состоится в октябре, тогда же Livan объявит цены и спецификации машины для России.

Livan S6 Pro представляет собой седан класса D. Он оснащается турбомотором 1,5, мощностью 138 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. В качестве основного конкурента для него рассматривается «Москвич 6». В Livan надеются, что S6 Pro займет нишу в такси и каршеринге, заменив продукцию брендов, ушедших с российского рынка.

Livan S6 Pro производится на заводе в Ханчжоу, там же выпускают автомобили других марок, принадлежащих концерну Geely — Zeekr и Lynk&Co.

Ранее стало известно, что электрический «Москвич 3е» проиграл Evolute i-Joy по стоимости владения.

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