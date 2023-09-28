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Директор нижегородского автозавода задержана по делу о коррупции

Хинштейн: директор автозавода стала фигурантом дела о коррупции в Росгвардии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Руководитель автозавода задержана по делу о коррупции в Росгвардии, заведено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» Натальи Баркановой. Она подозревается в том, что являлась одной из участниц преступной схемы, вскрытой ГУСБ Росгвардии. Барканова написала явку с повинной и уже дает признательные показания», — заявил Хинштейн.

«Нижегородский автомобильный завод» выпускает пассажирские микроавтобусы и спецтранспорт на базе фургонов Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter. Предприятие также занимается производством автобусов для Росгвардии.

В июле Александр Хинштейн сообщил о выявлении фактов коррупции при реализации заказа на изготовление комплексов разминирования. Следственный комитет России и Главное управление собственной безопасности Росгвардии считают, что стоимость комплексов завышена на 227 млн рублей.

До этого в Саратове прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве против руководителя автосервиса, который предоставлял подложные документы о якобы проведенном ремонте автомобилей Росгвардии и других государственных структур.

Ранее сообщалось, что в России предложили штрафовать на 30 тысяч рублей за пьяную езду на самокате.

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