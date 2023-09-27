Дорога из Степанакерта к мосту Хакари треснула

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Дорога, которая идет из Степанакерта к мосту Хакари, треснула из-за большого трафика. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях, передает Sputnik Армения.

«Дорога, ведущая из Степанакерта к мосту Хакари, дала трещину на фоне большого трафика, пишут пользователи в соцсетях, выкладывая фото», — сказано в сообщении.

27 сентября пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян заявляла, что более 50 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха пересекли мост Хакари и прибыли в Армению.

Багдасарян отметила, что уже три дня по инициативе правительства действуют центры размещения переселенцев из Карабаха, регистрация граждан продолжается.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.