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УАЗ подтвердил начало работ над рестайлинговым «Патриотом»

Quto: УАЗ разрабатывает обновленный внедорожник «Патриот»

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УАЗ

Ульяновский автомобильный завод уже несколько месяцев работает над обновленным внедорожником «Патриот». Об этом сообщает quto.ru ос ссылкой на председателя совета директоров ПАО «Соллерс» (владеет УАЗом) Адиля Ширинова. Топ-менеджер рассказал об этом, когда поздравлял заводчан с Днем машиностроителя.

«За последние несколько месяцев наша команда запустила проекты по модернизации нового модельного ряда УАЗа», — сказал в поздравлении Адиль Ширинов.

Отмечается, что «новым модельным рядом» на УАЗе традиционно называют «Патриот», а также родственный «Пикап». Какие изменения будут у обновленного автомобиля, не сообщается.

О том, что УАЗ выпустит обновленный «Патриот», стало известно в конце августа 2023 года. Последний рестайлинг внедорожника «Патриот» Ульяновский автозавод представил в 2016 году. Тогда автомобиль получил новые решетку радиатора, переднюю панель и рычаг коробки передач, а также регулируемую рулевую колонку и другие обновления.

Ранее сообщалось, что «Автотор» выпустил новую базовую версию седана Kaiyi E5 за 2,1 млн рублей.

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