УАЗ подтвердил начало работ над рестайлинговым «Патриотом»

Ульяновский автомобильный завод уже несколько месяцев работает над обновленным внедорожником «Патриот». Об этом сообщает quto.ru ос ссылкой на председателя совета директоров ПАО «Соллерс» (владеет УАЗом) Адиля Ширинова. Топ-менеджер рассказал об этом, когда поздравлял заводчан с Днем машиностроителя.

«За последние несколько месяцев наша команда запустила проекты по модернизации нового модельного ряда УАЗа», — сказал в поздравлении Адиль Ширинов.

Отмечается, что «новым модельным рядом» на УАЗе традиционно называют «Патриот», а также родственный «Пикап». Какие изменения будут у обновленного автомобиля, не сообщается.

О том, что УАЗ выпустит обновленный «Патриот», стало известно в конце августа 2023 года. Последний рестайлинг внедорожника «Патриот» Ульяновский автозавод представил в 2016 году. Тогда автомобиль получил новые решетку радиатора, переднюю панель и рычаг коробки передач, а также регулируемую рулевую колонку и другие обновления.

Ранее сообщалось, что «Автотор» выпустил новую базовую версию седана Kaiyi E5 за 2,1 млн рублей.