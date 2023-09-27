Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько кроссоверов купили россияне

«Автостат Инфо»: доля кроссоверов на авторынке России достигла 70%

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В августе текущего года доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых легковушек на авторынке России составила 70%, а по итогам января-августа — 67,3%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За последний месяц лета в РФ было реализовано 76,1 тыс. новых машин сегмента SUV, относительно прошлогоднего результата этот показатель вырос на 388%. За первые восемь месяцев текущего года в стране было продано 405,9 тыс. новых кроссоверов и внедорожников.

На долю автомобилей сегментов B и B+ за январь-август пришлось чуть более 25% (151,6 тыс. ед.). Сегмент C показал рост на 54% в годовом выражении до 18,7 тыс. ед. Рост в D-сегменте за первые восемь месяцев составил 3%, продажи за этот период выросли до 15,3 тыс. ед. (2,5% от всех продаж на рынке).

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. По сравнению с августом прошлого года средневзвешенная цена новой легковушки выросла почти на 1 млн рублей.

Ранее эксперт рассказал, когда китайские машины подорожают на 20%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях