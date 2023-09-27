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Названы сроки начала производства кроссоверов Polestar 3

Выпуск кроссоверов Polestar 3 начнется в 2024 году

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Polestar

Выпуск нового электрического кроссовера Polestar 3 начнется в США в I квартале 2024 года. Об этом сообщает insideevs.com.

Отмечается, что разработка новой модели близится к финалу. Автомобиль успешно завершил двухнедельные испытания в Объединенных Арабских Эмиратах при экстремально высоких температурах.

Поставки модели начнутся вскоре после запуска производства, а пока клиенты в 27 странах, где представлена марка, могут ознакомиться с демонстрационными прототипами модели в шоу-румах Polestar. Кроме того, на автомобиль можно оформить предзаказ на официальном сайте производителя.

Длина модели составляет 4900 мм, колесная база — 2985 мм. Клиренс равен 211 мм. Автомобиль комплектуется 21-дюймовыми дисками. В салоне на передней панели установлен большой 14,5-дюймовый дисплей для управления мультимедийной системой. Сиденья обтянуты материалом из шерсти или искусственной кожи на выбор.

В базовой комплектации суммарная мощность силовой установки составляет 489 л.с. а в топовой — 517 л.с. Емкость аккумулятора — 111 кВт.ч. После зарядки батареи автомобиль может проехать до 610 км.

В комплектацию Polestar 3 входит панорамная крыша, сиденья с электроприводом, система автопилота, функция определения усталости водителя.

Ранее сообщалось, что в Китае с конвейера завода BYD сошел первый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5.

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