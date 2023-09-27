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Автобренд BYD начал выпуск кроссоверов Fang Cheng Bao Bao 5

В Китае с конвейера завода BYD сошел первый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5

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Китайская компания BYD начала выпуск новых кроссоверов Fang Cheng Bao Bao 5. Об этом сообщает carnewschina.com. Первый автомобиль сошел с конвейера завода BYD в среду, 27 сентября.

Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. Машина получила широкую решетку радиатора, которая соединяет между собой фары, плоское лобовое стекло, большие зеркала заднего вида.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Запас хода Fang Cheng Bao Bao 5 — 1200 км. От 0 до 100 км кроссовер разгоняется за 4,8 с. Расход топлива на 100 км пути составляет 7,8 л.

В Китае автомобиль будет предлагаться от 300 тыс. юаней (4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Jetour X70 Plus за 3 млн рублей.

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