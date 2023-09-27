Большинство россиян поддерживают возрождение советских автобрендов

Большинство опрошенных россиян поддерживают идею возрождения советских автомобильных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто».

«73% опрошенных в принципе считают возрождение российских брендов советских времен хорошей идеей. 27% против возврата на рынок легендарных российских марок», — говорится в результатах опроса.

Больше всего идею возрождения советских автобрендов поддерживают автолюбители в возрасте 18-25 лет и 56-65 лет. Из общего числа опрошенных, 46% положительно относится к возрождению марки «Москвич». Более половины опрошенных считают, что необходимо возродить автомобили «Ока» и «Волга». 25% уверены, что возродить эти бренды необходимо ради восстановления традиций отечественной автомобильной промышленности. Еще 32% выступают за то, чтобы эти машины были полностью российскими, а не переделанными китайскими моделями. Опрос проводился в августе 2023 года среди автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что в августе на российском рынке было продано 647 тыс. автомобилей с пробегом, что на 65% больше, чем в августе прошлого года.