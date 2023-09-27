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Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает оперативный канал оповещения о режиме проезда и ситуации на мосту.

О перекрытии движения стало известно в 6:53 по мск. Проезжающих призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение по мосту перекрывали вечером 25 сентября.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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