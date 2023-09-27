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Российский маркетплейс начал торговать автомобилями

«Ведомости»: маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей

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Depositphotos

Маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителя компании.

По словам представителя Ozon, такая услуга доступна только в Москве и Подмосковье. Вместе с тем он отметил, что список городов со временем вырастет.

«Пока на маркетплейсе доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery», — сказал представитель Ozon.

Он также сообщил, что в будущем компания планирует сотрудничать и с другими игроками рынка.

Покупку автомобиля человек оплачивает онлайн, а договор купли-продажи подписывает при доставке. При этом маркетплейс не собирается предоставлять кредиты на покупку машин через свой банк, добавил представитель Ozon.

До этого сообщалось, что в России восстанавливается автомобильный рынок, спрос потребителей на новые машины растет. Только за август продано 110 тысяч новых автомобилей.

Ранее дилеры рассказали, что будет с ценами на автомобили при стабилизации рубля.

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