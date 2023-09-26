BMW заставила искусственный интеллект предлагать услуги автовладельцам

BMW представила приложение Proactive Care, которое на основе передаваемых автомобилями данных, обработанных искусственным интеллектом, будет предлагать услуги автовладельцам. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«До сих пор клиент должен был сам обращаться к своему дилеру BMW – теперь BMW активно обращается к клиенту. Требования к дилерскому обслуживанию, содержащиеся в портфолио, постоянно расширяются и, где это имеет смысл, дополняются преимуществами, предоставляемыми широкой областью искусственного интеллекта», — отмечается в сообщении компании.

На основе данных будет осуществляться цифровая диагностика шин, приложение проинформирует автомобилиста о неисправностях и сформирует индивидуальные требования по обслуживанию благодаря анализу данных и регистрации предпочтений автовладельца.

В зависимости от вида услуги, автомобилиста проинформируют через мобильное приложение, сообщение на экране медиасистемы, либо по телефону.

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