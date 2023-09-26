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В России представили Jetour X70 Plus

Презентация кроссовера Jetour X70 Plus состоялась в Москве

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В Москве состоялась презентация кроссовера Jetour X70 Plus, который в ближайшее время выйдет на российский рынок. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Jetour X70 Plus позиционируется китайским автопроизводителем как автомобиль для семейных путешествий с просторным салоном и повышенным уровнем комфорта и безопасности.

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На российском рынке автомобиль получит кожаную отделку салона, комбинация приборов и экран медиасистемы объединены в общий дисплей над передней панелью. Управление медиасистемой осуществляется джойстиком, установленным на центральном тоннеле.

На Jetour X70 Plus предусмотрен электронный «ручник», вентиляционные дефлекторы для задних пассажиров, под которыми размещены два USB-порта. Автомобиль получил двигатель Chery TGDI с непосредственным впрыском и системой изменения фаз газораспределения.

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На Jetour X70 Plus для китайского рынка устанавливаются три двигателя. Мотор 1.5 развивает 156 л.с. и может комплектоваться механической трансмиссией или «роботом». Более мощному мотору 1.6 на 197 л.с. полагается роботизированная трансмиссия. Топ-версия снабжена двигателем 2.0 мощностью 254 л.с.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена автомобиля в России превысила 3 млн рублей.

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