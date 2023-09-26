Автобус протаранил остановку, на которой находились люди

В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса ПАЗ смял автобусную остановку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь с огоньком» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, в момент ДТП на остановке находились люди, но им удалось избежать травм. На кадрах видно, что на остановке в момент ДТП находились не менее четырех человек, двое из них стояли под навесом.

Подъехавший к асфальтированной площадке автобус ПАЗ врезался в козырек павильона. Спустя непродолжительное время автобус уехал, люди так и остались на остановке. Крыша павильона при этом оказалась на земле.

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