Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону начнут выпуск китайских грузовиков

Глава Ростова-на-Дону сообщил о планах по сборке китайских грузовиков

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В Ростове-на-Дону планируется начать сборку китайских грузовых автомобилей. Об этом в ходе Международной конференции породненных городов в КНР рассказал мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Делегация донской столицы прибыла в китайский город Цзинань с рабочим визитом. В ходе переговоров с китайскими коллегами стороны обсудили возможность совместного сотрудничества с предприятиями Цзинаня, а также провинции Шаньдун.

«Особый интерес для нас и для принимающей стороны представляет проект по сбору китайской крупногабаритной автотехники на территории нашего города. По этому вопросу уже достигнуты определенные соглашения с местным производителем грузовых автомобилей», — написал Логвиненко, не уточнив название компании.

Кроме того, на конференции ростовская компания, специализирующаяся на оптовой торговле, обсудила с китайскими коллегами возможность проектирования и приобретения оборудования для завода по производству консервной продукции из овощей и фруктов. Также стороны обсудили возможности поставки из КНР инъекционного биоматериала и биовосстанавливающего коллагена.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может начать выпуск Chery под маркой Lada.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях