В Ростове-на-Дону начнут выпуск китайских грузовиков

В Ростове-на-Дону планируется начать сборку китайских грузовых автомобилей. Об этом в ходе Международной конференции породненных городов в КНР рассказал мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Делегация донской столицы прибыла в китайский город Цзинань с рабочим визитом. В ходе переговоров с китайскими коллегами стороны обсудили возможность совместного сотрудничества с предприятиями Цзинаня, а также провинции Шаньдун.

«Особый интерес для нас и для принимающей стороны представляет проект по сбору китайской крупногабаритной автотехники на территории нашего города. По этому вопросу уже достигнуты определенные соглашения с местным производителем грузовых автомобилей», — написал Логвиненко, не уточнив название компании.

Кроме того, на конференции ростовская компания, специализирующаяся на оптовой торговле, обсудила с китайскими коллегами возможность проектирования и приобретения оборудования для завода по производству консервной продукции из овощей и фруктов. Также стороны обсудили возможности поставки из КНР инъекционного биоматериала и биовосстанавливающего коллагена.

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