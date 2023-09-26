Названы популярные автомобили у россиян в ОАЭ

Каждый второй россиянин, посещающий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для туризма, арендует автомобиль и тратит на эти цели не менее 25 тыс. рублей. Спрос на люксовые автомобили наблюдается зимой и весной. Такие данные «Газете.Ru» привел основатель транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

«Летом-осенью, когда в ОАЭ низкий туристический сезон, простой автомобилей достигает 40%. Наибольший спрос в этот период наблюдается на такие марки и модели, как Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Sonata. Зимой-весной, в высокий туристический сезон, россияне предпочитают более люксовые модели — Lamborghini Urus, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G-Class», — рассказал Залиев.

По его словам, средний срок аренды автомобилей российскими туристами в ОАЭ составляет 3-4 дня. В летний сезон россияне тратят на аренду машины в среднем 25 тыс. рублей, зимой – более 50 тыс. рублей. Сумма варьируется в зависимости от модели автомобиля и срока.

Также в среднем российские арендаторы машин в ОАЭ получают за время пользования машиной один штраф от местной полиции. В 90% случаев причиной его наложения становится превышение скорости на 20 км/ч.

Ранее автодилер назвал наиболее популярные автомобили у российских мужчин.