Honda показала автомобиль с перерабатываемым кузовом

Honda представит на выставке Japan Mobility Show в Токио ряд новых концептов, включая компактный хетчбэк Sustaina-C, кузов которого изготовлен из акриловой смолы, подлежащей вторичной переработке.

В том же стиле создан и мотоцикл Pocket Concept. Оба транспортных средства разработаны компанией для того, чтобы продемонстрировать концепцию преодоления ограниченной доступности ресурсов за счет их «циркуляции» в промышленности.

Также японский автопроизводитель анонсировал мировую премьеру концепта Specialty Sports. Высокопроизводительный электромобиль позволит водителю испытывать удовольствие от вождения даже в эпоху электрификации транспорта. Кроме того, Honda подготовила для выставки, которая откроется в октябре, концептуальный электромотоцикл SCe со сменными аккумуляторами.

Ранее стало известно, что кроссоверы Jaecoo J7 начали поступать к российским дилерам.