Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новые кроссоверы Jaecoo J7 начали поступать дилерам

No Limits опубликовал первые фото кроссоверов Jaecoo J7 в Москве

close
100%
No Limits' class="item-image" >
Телеграм-канал No Limits

Московские автодилеры начали получать новые кроссоверы Jaecoo J7, презентация модели для российского рынка состоится через три дня. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits, который опубликовал снимки автомобиля.

Длина модели составляет 4500 мм при колесной базе 2672 мм. Новинка будет представлена с передним и полным приводом в четырех комплектациях. Кроссовер оснастили бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. (275 Нм) в связке с 7-диапазонным «роботом».

В максимальной комплектации Jaecoo J7 оснащен 19-дюймовыми дисками, панорамным люком, проекционным дисплеем, мультимедиа-системой с сенсорным 15-дюймовым экраном и голосовым управлением, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с восемью динамиками, водительским креслом с функцией памяти настроек и вентиляцией, адаптивным круиз-контролем и другими функциями помощи водителю.

close
100%
No Limits' class="item-image" >
Телеграм-канал No Limits

Другая модель Jaecoo, кроссовер J8, поступит в продажу в России в ноябре 2023 года

Ранее стало известно, что в России подешевел аналог Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях