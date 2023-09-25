Volvo не сможет выкупить проданные активы в России

Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не предусматривала опцион на обратный выкуп. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Volvo — без опциона», — ответил Мантуров на вопрос журналистов о сделке по продаже активов Volvo.

О передаче активов концерна Volvo в РФ российскому инвестору стало известно в начале сентября. В Минпромторге рассказывали, что вместе с новым собственником определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на заводе Volvo в Калуге, работа по перезапуску предприятия продолжается.

Также Мантуров рассказал, какая компания станет покупателем завода Hyundai в Петербурге.

Ранее стало известно, когда Volvo полностью откажется от дизельных автомобилей.