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В России подешевел аналог Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Седан Jetta VA3 подешевел в России до 1,6 млн рублей

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Jetta

Российские дилеры снизили цены на новые китайские седаны Jetta VA3, которые являются аналогами популярных в РФ Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Сейчас цены на Jetta VA3 варьируются от 1,6 до 2,4 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. В мае минимальная цена седана составляла почти 1,7 млн рублей. Согласно данным одного из классифайдов, сейчас в России в наличии более 300 автомобилей VA3, машины есть у дилеров в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Владимире, Смоленске, Краснодаре, Курске, Калуге, Екатеринбурге, Тюмени и других городах.

Jetta VA3 оснащается атмосферным мотором объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с. в связке с механической трансмиссией или шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Такие же АКП прежде устанавливались на Volkswagen Polo и Skoda Rapid, выпущенные в России. В базовую комплектацию седана входят тканевый салон, электростеклоподъемники, подушки безопасности водителя и пассажира, а также кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, но подогрев сидений отсутствует.

Ранее в России начались продажи китайского кроссовера BAIC X55.

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