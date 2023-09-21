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Женщину, защищавшую пьяного мужа от гаишников, осудили на 2,5 года заключения

В Воронежской области женщина получила 2,5 года тюрьмы за побои инспекторов ДПС

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Жительницу Воронежской области, которая напала на двух инспекторов ГИБДД во время процедуры освидетельствования ее мужа на состояние опьянения, приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Бобровского районного суда.

Конфликт между супругами и сотрудниками ДПС произошел в городе Боброве в конце мая 2023 года.

«При оформлении административного материала по факту управления гражданином Б. транспортным средством в состоянии опьянения подсудимая Беляева С.В., недовольная законными действиями сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Бобровскому району, нанесла по одному удару рукой в область лица каждому из сотрудников ДПС, тем самым причинив им физическую боль», — отмечается в сообщении суда.

За нападение на представителей власти суд приговорил Беляеву по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС, двое полицейских госпитализированы.

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