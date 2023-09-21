Водители сообщили о перекрытии въезда на трассу М-11 в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленобласти автомобилисты пожаловались на перекрытие въездов на платную трассу М-11 «Нева». Об этом сообщает «Фонтанка».

На М-11 не удается заехать с внутреннего и внешнего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД), с Московского шоссе в Шушарах и трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчине. Причины остановки движения не уточняются.

По данным сервиса «Яндекс.Разговорчики», на внутреннем кольце КАД скопилась 3-километровая пробка перед развязкой с Пулковским шоссе. На внешнем кольце свободно, стоит только съезд на М-11. Кроме того, как рассказали автомобилисты, перекрыта скоростная магистраль в сторону Великого Новгорода, водителей вместе с транспортом направляют в зоны отдыха на трассе.

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