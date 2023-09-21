Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Geely представила в России новый кроссовер Coolray

Компания Geely раскрыла комплектации нового Coolray для России

close
100%
Geely

Кроссоверы Geely Coolray нового поколения будут продаваться в России в четырех комплектациях с безальтернативным мотором, цены на новинку станут известны ближе к официальному старту продаж. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Geely Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (270 Нм) в сочетании с 7-диапазонным «роботом». По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В базовой версии Coolray оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Все кресла снабжены подогревом, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте. Кроссовер получил электромеханический стояночный тормоз, систему Start-Stop, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеру заднего вида и задние парктроники, мультимедиа с 12-дюймовым экраном, шесть динамиков и монохромную цифровую приборную панель (10 дюймов).

В других комплектациях Coolray получил адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, расширенный комплекс систем безопасности, систему камер кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировками, видеорегистратор, цветную цифровую «приборку», систему бесключевого доступа и прочие опции.

close
100%
Geely

Кроссовер Coolray первого поколения является одним из самых популярных автомобилей Geely на российском рынке.

Ранее россиян призвали забыть о новых иномарках за 1 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях