Geely представила в России новый кроссовер Coolray

Кроссоверы Geely Coolray нового поколения будут продаваться в России в четырех комплектациях с безальтернативным мотором, цены на новинку станут известны ближе к официальному старту продаж. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Geely Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (270 Нм) в сочетании с 7-диапазонным «роботом». По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В базовой версии Coolray оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Все кресла снабжены подогревом, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте. Кроссовер получил электромеханический стояночный тормоз, систему Start-Stop, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеру заднего вида и задние парктроники, мультимедиа с 12-дюймовым экраном, шесть динамиков и монохромную цифровую приборную панель (10 дюймов).

В других комплектациях Coolray получил адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, расширенный комплекс систем безопасности, систему камер кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировками, видеорегистратор, цветную цифровую «приборку», систему бесключевого доступа и прочие опции.

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Кроссовер Coolray первого поколения является одним из самых популярных автомобилей Geely на российском рынке.

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