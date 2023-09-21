Россиян призвали забыть о новых иномарках за 1 млн рублей

В текущей экономической ситуации ожидать появления новой иномарки по цене не выше 1 млн рублей на российском рынке невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерском холдинге «Автодом».

По словам представителя компании, до конца этого года стоит ожидать очередного повышения цен на автомобили из-за волатильности курса рубля и увеличившихся расходов на таможенное оформление.

«Предположить появление на нашем рынке новых автомобилей дешевле 1 миллиона рублей практически невозможно. Стоимость авто регулярно растет из-за удорожания производства, расходов на комплектующие, нехватки электронной компонентной базы, падения курса рубля. Более того, если говорить о столичном рынке автомобилей с пробегом, то в Москве практически невозможно найти иномарки сроком владения до трех лет дешевле 1 миллиона рублей», — сказал представитель ГК «Автодом».

Чтобы в России вновь появились автомобили до 1 млн рублей, требуется локализация производства, отметили в ГК «АвтоСпецЦентр». Российские производители находятся в зависимости от параллельного импорта, так как многие компоненты, в том числе электроника, поставляются из-за рубежа. К снижению цен на авто может привести стабилизация экономики и укрепление рубля, объяснили в компании.

Сейчас, имея бюджет в 1 млн рублей, в России можно купить только Lada Granta с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач, указал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Самый доступный иностранный автомобиль в России — это Changan Alsvin с двигателем объемом 1,5 литра (98 л.с.) с роботизированной трансмиссией за 1,6 млн рублей, отметил он.

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