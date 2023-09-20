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Mercedes-Benz выпустил удлиненную версию кроссовера GLC

В Китае представлен длиннобазный Mercedes-Benz GLC

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Mercedes

В Китае поступила в продажу длиннобазная версия среднеразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLC, сообщает Autohome.

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Mercedes

Автомобиль будет доступен в восьми модификациях, включая семиместную версию. По сравнению со стандартным GLC, длиннобазный предоставляет больше пространства пассажирам заднего ряда. Также у него увеличены проемы задних дверей.

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Mercedes

Базовым для кроссовера стал мотор 2,0 мощностью 203 л.с. Более мощная версия GLC 300 снабжена бензиновым двигателем мощностью 258 л.с. Автомобили оснащаются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Удлиненный GLC получил медиасистему MBUX второго поколения с 12-дюймовым центральным дисплеем, двухцветные колесные диски и хромированную отделку оконных рамок.

Ранее стало известно, что бренд Lexus может выпустить пикап в случае интереса со стороны клиентов.

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