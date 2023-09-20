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«АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta ряда деталей

Avtograd news: на Lada Vesta перестали устанавливать подсветку багажника

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Пресс-служба Lada

На Lada Vesta перестали устанавливать подсветку перчаточного ящика и багажника. Об этом рассказали в сообществе Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Как предполагают инсайдеры, это может быть временным решением, пока «АвтоВАЗ» не найдет нового поставщика комплектующих.

В июле президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался, что поставщики не успевают за работой завода, и рассказал о нехватке простейших комплектующих. К августу на площадках «АвтоВАЗа» скопилось 12 тыс. Lada Vesta, требующих доработки, рассказывали инсайдеры.

Сейчас «АвтоВАЗ» завершает работу над Lada Vesta Sport с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра, который развивает 123 л.с. Предполагается, что такие автомобили будут стоить около 2,2 млн рублей. В ноябре «АвтоВАЗ» может возобновить выпуск обновленных универсалов Vesta SW и Cross-версии.

Ранее стало известно, какой китайский вариатор получат автомобили Lada.

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