Таксист набросился на клиентов с ножом

В Сочи водитель такси не довез пассажиров до места назначения и набросился на них с ножом, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел ночью на Транспортной улице. На кадрах видно, что мужчина с ножом выгнал из салона двух женщин и ударил мужчину, драка продолжилась вне салона. В ситуацию вмешались очевидцы происшествия, рядом с местом события собрались не менее пяти человек. Очевидцы происшествия сумели погасить конфликт, после чего таксист сел в свою машину и уехал.

По версии водителя, он защищался от неадекватных пьяных пассажиров. Сами пассажиры настаивали на том, что водитель не довез их до места назначения, начал материться и накинулся с ножом на молодого человека.

До этого в садоводческом товариществе под Санкт-Петербургом злоумышленник в медицинской маске облил горючим припаркованный внедорожник Mercedes-Benz GLS и поджег, огонь уничтожил машину полностью.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель пять раз протаранил чужой автомобиль.