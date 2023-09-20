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Злоумышленник в медицинской маске поджег Mercedes-Benz GLS

В Ленинградской области мужчина в маске сжег Mercedes за 11 млн рублей

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Ленинградской области неизвестный злоумышленник в медицинской маске поджег припаркованный у частного дома Mercedes-Benz GLS, его действия попали на видео. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Колос». На кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина подошел к припаркованному Mercedes-Benz с пятилитровой пластиковой банкой, облил машину горючей жидкостью и поджег. Автомобиль после этого охватило пламя.

В результате пожара внедорожник 2019 года выпуска стоимостью 11 млн рублей оказался полностью уничтожен огнем. По словам 40-летней владелицы Mercedes, у нее ни с кем не было конфликтов и предварительно она не получала угроз.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина пять раз протаранил на машине чужой автомобиль и заявил, что не был за рулем.

Ранее в Красноярском крае угонщик провез на крыше сына владельца автомобиля.

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