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Volvo полностью откажется от дизельных автомобилей

Компания Volvo перестанет выпускать дизельные машины с 2024 года

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Depositphotos

Компания Volvo прекратит производство автомобилей с дизельными моторами в начале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба шведского автопроизводителя.

В Volvo напомнили, что в ноябре 2022 года продали долю в совместном предприятии с Geely (Aurobay), в котором находились активы компании в области двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Компания полностью отказалась от трат на исследования и разработки новых ДВС. К 2030 году Volvo планирует продавать только электрические автомобили, а к 2040 году стать климатически нейтральной компанией.

«Электрические силовые агрегаты — это наше будущее. Они превосходят двигатели внутреннего сгорания и производят меньше шума, меньше вибрации, сокращают затраты на обслуживание и не вырабатывают выхлопные газы», — отметил гендиректор Volvo Cars Джим Роуэн.

Большинство автомобилей Volvo, которые были проданы в Европе в 2019 году, были оснащены дизельными двигателями. Сейчас значительная доля продаж приходится на электрокары и гибридные машины, подчеркнули в компании.

Ранее Geely начала выпуск нового электрокара совместно с IT-гигантом Baidu.

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