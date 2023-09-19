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Машины Hongqi, которыми пользуется партийная элита КНР, начнут выпускать в Белоруссии

БелТА: в Белоруссии начнется производство китайских автомобилей Hongqi

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Hongqi

В Белоруссии начнется производство китайских легковых автомобилей Hongqi. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, передает белорусское агентство БелТА.

«В ближайшее время предприятие «Юнисон» совместно с китайскими партнерами начнет производство легковых автомобилей под брендом Hongqi. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе», — сказал Огородников.

По словам первого замминистра промышленности, до конца текущего года планируется выпустить до 1 тыс. автомобилей Hongqi.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

Компания Hongqi вышла на рынок России в конце весны. На рынке представлены четыре модели: флагманский седан Hongqi H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5 и седан H5. Цены на самую доступную модель, H5, стартуют от 4,8 млн рублей.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи китайских электромобилей Zeekr.

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