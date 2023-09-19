Доля китайских машин в поставках автомобилей в Россию выросла до 92%

Доля автомобилей из Китая в российском импорте машин составила 92% за восемь месяцев 2023 года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов, сообщает РИА Новости.

По словам Давыдова, торговля с Китаем сильно выросла, в то время как доля Евросоюза в товарообороте РФ продолжает снижаться.

«Хотя это было предсказуемо, потому что Евросоюз взял и сам себе рынок закрыл. Например, по автомобилям. За восемь месяцев в импорте автомобилей Российской Федерации 92% занимает импорт из Китая. Европа закрылась в этом плане, она перестала продавать», — сказал Давыдов на Восточном экономическом форуме.

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле достигли рекордного уровня, поднявшись до $1,06 млрд. Россия лидирует среди экспортеров автомобилей из Китая с долей в 16,8%. На втором месте находится Великобритания (7,7%), замыкает тройку лидеров Испания (5,2%).

За восемь месяцев текущего года в автосервисах стало обслуживаться на 35% больше новых китайских машин в возрасте до четырех лет по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего на станции техобслуживания заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely, заметно увеличилось количество машинозаездов Haval, Changan и JAC.

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи китайских электромобилей Zeekr.