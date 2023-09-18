Все АЗС в Москве повысили цены на дизельное топливо

Средневзвешенная цена дизельного топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС) Москвы за неделю с 11 по 18 сентября выросла на 47 коп. — до 62,13 руб. за один литр. Об этом сообщается на сайте Московской топливной ассоциации (МТА).

В еженедельной аналитике МТА указано, что рост цен отмечается на всех сетях АЗС, находящихся в системе мониторинга.

Наибольшее подорожание дизтоплива отмечено на заправках «НефтьМагистрали» — на 2 рубля, до 68,19 руб./л. «Татнефть» повысила стоимость дизельного топлива на 57 коп. — до 61,06 руб. за литр.

При этом на заправках «Роснефти» и Teboil дизель вырос в цене на 50 коп. — до 61,53 руб. и 62,32 руб. за литр соответственно.

Рост цен на прошлой неделе замечен и на бензин. По данным МТА, средневзвешенная цена АИ-92 в столице выросла на 20 коп. — до 50,76 руб. за литр. В то же время АИ-95 подорожал на 23 коп. — до 56,30 руб. за один литр бензина.

Утром 18 сентября оптовая цена на летний дизель превысила 74 тыс. рублей за тонну и установила новый рекорд. Такие данные привела Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Ранее были описаны последствия дефицита дизельного топлива для России и других стран мира.