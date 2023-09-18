В России начались продажи Kaiyi X3

В России начались продажи кроссоверов Kaiyi X3. На официальном сайте автопроизводителя раскрыты цены на автомобиль.

Автомобиль доступен на российском рынке в двух версиях Comfort и Luxury. Базовая комплектация с мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и механической коробкой передач предлагается за 2,1 млн рублей. Автомобиль в том же исполнении Comfort, но с вариатором в качестве трансмиссии стоит 2,2 млн рублей.

В оснащение входит система бесключевого доступа, круиз-контроль, подогрев сидений, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, 17-дюймовые колесные диски, фронтальные подушки безопасности.

Автомобили в комплектации Luxury доступны только с вариатором. Стоимость такого Kaiyi X3 — 2,3 млн рублей. Среди оборудования — колеса на 18-дюймовых легкосплавных дисках, системы помощи при спуске и подъеме, регулировка водительского кресла в шести направлениях, фронтальные и передние боковые подушки безопасности.

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