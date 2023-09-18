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Дилеры продали последний лифтбэк Volkswagen Polo российской сборки

В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки

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Volkswagen

У российских дилеров закончились последние экземпляры новых Volkswagen Polo, произведенные на заводе Volkswagen в Калуге, узнала «Газета.Ru».

Об этом изданию сообщили в дилерском центре Volkswagen в Магнитогорске, где в сентябре на продажу были выставлены последние два автомобиля Polo.

«Машин нет в наличии, на прошлой неделе продали», — рассказал менеджер автосалона корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении нового Polo.

О том, что произведенных в России Volkswagen Polo более нет в наличии, свидетельствуют и данные Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus). Последние новые Volkswagen Polo в небогатой комплектации Respect дилер из Магнитогорска предлагал за 2,1 млн рублей.

На калужском заводе Volkswagen с 2010 года выпускали седаны Volkswagen Polo. В октябре 2009 года предсерийный седан Polo на заводе в Калуге показали премьер-министру Владимиру Путину во время церемонии старта производства полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой). 400-тысячный Polo Sedan был выпущен в 2017 году.

Лифтбэки Volkswagen Polo на российском рынке предлагались с 2020 года, их производство было остановлено в 2022 году.

Ранее стала известна ориентировочная цена обновленной Lada Vesta Sport.

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